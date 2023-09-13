За друзей и здоровье: тосты Путина и Кима во время обеда на высшем уровне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ыном поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР, а лидер Северной Кореи - за здоровье российского президента. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.
«В Корее есть пословица: «Одежда хороша новая, а друг - старый». А у нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух», - сказал Путин.
Он отметил, что эти пословицы применимы к отношениям России и КНДР, и предложил тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества.
Путин напомнил, что отношения СССР и КНДР начали формироваться во время борьбы Кореи за свободу в 1945 году, «когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов.
«Мы и сегодня стремимся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуя во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», - сказал Путин.
Ким Чен Ын в ответ предложил тост за здоровье Путина, всех присутствующих товарищей и за новые победы России. Он выразил надежду, что его визит послужит преобразованию отношений двух стран в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества».
«Предлагаю поднять бокалы за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации, товарища Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России», - сказал Ким.
Переговоры Путина с прибывшим в Россию Ким Чен Ыном начались 13 сентября. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Северная Корея - соседи, поэтому они «реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».