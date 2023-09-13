Захарова: Париж не принес извинений за инцидент с российскими журналистами

Франция не принесла извинений в связи с недопуском российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона на саммите G20. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

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Ранее российский журналистов, в том числе и главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерину Надольскую, не пропустили на пресс-конференцию Макрона, которая прошла в рамках саммита в Индии.

Захарова, комментируя произошедшее, назвала это «вопиющим проявлением расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по нацпризнаку», потребовав от Парижа извинений.

Однако, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, извинения принесены не были.

«Нет, они не принесли извинений. Если бы это был единичный случай, можно было бы его списать на случайность. (...) Но это проявление целого многолетнего процесса издевательства над российскими журналистами во Франции», - констатировала Мария Захарова в ходе брифинге на Восточном экономическом форуме.

Дипломат также отметила, что Москва неоднократно заявляла о неприемлемости таких дискриминационных проявлений в отношении российских представителей СМИ, но встречала «только отписки французской стороны».