В Крыму назвали причину ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Ракетная атака на Севастополь, организованная Вооруженными силами Украины (ВСУ), была продиктована жаждой мести. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что все решения киевских властей обусловлены завистью к полуострову и желанием отомстить за события девятилетней давности. Тогда жители Крыма одними из первых взяли курс на возвращение в Россию, которая является их исторической родиной, подчеркнул Константинов.

"Крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что попытки властей Украины запугать жителей полуострова являются ничтожными и ущербными.

В ночь на 13 сентября украинские военные выпустили десять крылатых ракет по судоремонтному заводу (СРЗ) имени Серго Орджоникидзе, расположенному в Севастополе. По данным Министерства обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов. Однако еще три боеприпаса попали в цель, из-за чего произошел взрыв и начался пожар.