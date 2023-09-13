Захарова обвинила США в попытке увести от России исторических партнеров

«Мы никогда не используем такие методы и считаем их недостойными, когда, не развивая тот потенциал, который есть в двухстороннем плане, какая-либо сторона отговаривает государство от взаимодействия с каким-то ее партнером. Это то, против чего мы выступаем, это и есть элемент гегемонизма, нечистоплотной конкуренции, вмешательства в дела других государств», — заявила дипломат.