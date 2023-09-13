Саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» завершился

Главы государств встретились на космодроме в 07:09 мск. Вместе они осмотрели объекты «Восточного», после чего в 08:25 мск стартовали переговоры с участием делегаций — они продлились больше часа. После саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. В завершение прошел официальный обед. На данный момент северокорейский лидер покинул космодром.

Сообщалось, что лидеры двух стран должны были обсудить вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. Как отмечал пресс-секретарь России Дмитрий Песков, Россия и Северная Корея — соседи. По этой причине они сотрудничают в том числе и в чувствительных областях, которые не должны становиться «предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».