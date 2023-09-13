Путин заявил о стремлении РФ и КНДР крепить узы товарищества и добрососедства

"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить курс товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе", - сказал Путин.