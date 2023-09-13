Стало известно меню торжественного приема Путина и Ким Чен Ына

Журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин показал меню торжественного приема, в котором примут участие главы России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Как стало известно, переговоры сторон, проходившие в формате тет-а-тет на площадке космодрома Восточный, подошли к концу. В настоящее время проходит официальный обед в честь приезда северокорейского лидера на территорию РФ.

Первое блюдо, которое предложат главам двух государств, — салат из утки с инжиром и нектарином, второе — пельмени с камчатским крабом. После этого будут поданы уха из белого амура, шербет из облепихи, а также осетрина с грибами и картофелем.

Среди других блюд — антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, таежная брусника с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились около часа.