Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ в связи с депортацией руководителя «Sputnik Молдова», передает ТАСС.

Сегодня глава Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил, что его депортируют из Молдавии. Ему выдали постановление о депортации первым же рейсом и предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

Денисов подчеркнул, что его решили депортировать из Молдавии как «угрожающее национальной безопасности страны» лицо.