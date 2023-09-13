Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как лидеры двух стран провели переговоры на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-пула Кремля, в меню двух лидеров вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина с грибами и картофелем, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

В агентстве напомнили, что в ходе предыдущего саммита в апреле 2019 года во Владивостоке также устраивался прием, на котором подавали дальневосточные деликатесы и традиционные блюда русской кухни: борщ, салат из краба, пельмени из оленины, треска и хабаровская говядина.