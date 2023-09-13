В Кремле ответили на «окрики» США по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР

Таким образом представитель главы государства прокомментировал "окрики" Вашингтона по поводу сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере. По его словам, вне зависимости от реакции третьих стран Россия и Северная Корея будут строить отношения, как это выгодно им и их соседям.

"В любом случае полный комплекс отношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что все остальные вопросы сотрудничества между РФ и КНДР не должны волновать другие государства. Все потому, что взаимодействие осуществляется между двумя суверенными странами и во благо их жителей, указал он.