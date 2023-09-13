В МИД России прокомментировали инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Власти Румынии не представили факты, что обнаруженные на территории страны обломки беспилотника принадлежат России. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также подчеркнула, что «демарш Румынии» рассматривается российскими властями «как очередное проявление концепции «хайли лайкли», когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было».

Ранее пресс-служба Минобороны Румынии сообщила об обнаружении обломков дрона в районе Плауру уезда Тулча на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что фрагменты принадлежали беспилотному летательному аппарату, аналогичному тем, что применяют на линии противостояния российские военные.