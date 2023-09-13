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В МИД России прокомментировали инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Власти Румынии не представили факты, что обнаруженные на территории страны обломки беспилотника принадлежат России. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

В МИД России прокомментировали инцидент с обломками БПЛА в Румынии
© DPA/TACC

«Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

МИД Румынии выразил протест российскому дипломату из-за дрона

Захарова также подчеркнула, что «демарш Румынии» рассматривается российскими властями «как очередное проявление концепции «хайли лайкли», когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было».

Ранее пресс-служба Минобороны Румынии сообщила об обнаружении обломков дрона в районе Плауру уезда Тулча на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что фрагменты принадлежали беспилотному летательному аппарату, аналогичному тем, что применяют на линии противостояния российские военные.

После чего МИД Румынии срочно вызвал советника-посланника России в Бухаресте Елену Колпину. Дипломату был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства страны.

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