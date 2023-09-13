Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына не будет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать какие-либо документы по итогам сегодняшних переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Переговоры между лидерами двух стран стартовали на космодроме Восточный на Дальнем Востоке. Изначально они проходили с участием делегаций, после - в формате "тет-а-тет".