Глава Бурятии обвинил США в попытках устроить переворот в Монголии

«Та же Виктория Нуланд, которая устраивала этот переворот на Украине, пытается обрабатывать монгольский народ и раскачать молодёжь. Я верю, что в Монголии руководство всё понимает. Монголы люди сильные, Чингисхан это доказал. Просто когда был Чингисхан, ещё не было США», — сказал Цыденов РИА Новости.