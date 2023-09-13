Глава Бурятии обвинил США в попытках устроить переворот в Монголии
Алексей Цыденов заявил, что Вашингтон намерен реализовать свой план «по украинскому сценарию».
Чиновник назвал ситуацию в Монголии очень сложной из-за того, что Соединённые Штаты «транслируют на неё свою лицемерную политику», и добавил, что страна «рискует стать марионеткой».
«Та же Виктория Нуланд, которая устраивала этот переворот на Украине, пытается обрабатывать монгольский народ и раскачать молодёжь. Я верю, что в Монголии руководство всё понимает. Монголы люди сильные, Чингисхан это доказал. Просто когда был Чингисхан, ещё не было США», — сказал Цыденов РИА Новости.
В декабре прошлого года в Монголии прошли масштабные акции протеста после публикаций СМИ о причастности политиков к хищениям экспортного угля.