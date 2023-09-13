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В МИД заявили о непрозрачности действий Японии по сбросу воды с Фукусимы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты рассчитывают на возможность провести мониторинг на месте сброса воды на АЭС "Фукусиме", сообщает ТАСС.

В МИД заявили о непрозрачности действий Японии по сбросу воды с Фукусимы
© Газета.Ru

Захарова отметила, что Токио на данный момент не стремится демонстрировать прозрачность в отношении процесса сброса воды с АЭС "Фукусима" - она указала на рекламные трюки, вроде обеда из рыбы, выловленной из зона сброса воды, и прочие подобные уловки вместо научного подхода при полной открытости данных.

"Мы рассчитываем на то, что Япония все-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности нашу страну, и связаны они с инициируемым процессом сброса воды. Мы исходим из того, что в случае необходимости Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где этот сброс осуществляется", - заявила Захарова.

Ранее в России заявили, что первые анализы воды с "Фукусимы-1" не вызывают опасений.

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