В МИД заявили о непрозрачности действий Японии по сбросу воды с Фукусимы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты рассчитывают на возможность провести мониторинг на месте сброса воды на АЭС "Фукусиме", сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что Токио на данный момент не стремится демонстрировать прозрачность в отношении процесса сброса воды с АЭС "Фукусима" - она указала на рекламные трюки, вроде обеда из рыбы, выловленной из зона сброса воды, и прочие подобные уловки вместо научного подхода при полной открытости данных.
"Мы рассчитываем на то, что Япония все-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности нашу страну, и связаны они с инициируемым процессом сброса воды. Мы исходим из того, что в случае необходимости Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где этот сброс осуществляется", - заявила Захарова.
Ранее в России заявили, что первые анализы воды с "Фукусимы-1" не вызывают опасений.