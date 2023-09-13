В МИД заявили о непрозрачности действий Японии по сбросу воды с Фукусимы

"Мы рассчитываем на то, что Япония все-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности нашу страну, и связаны они с инициируемым процессом сброса воды. Мы исходим из того, что в случае необходимости Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где этот сброс осуществляется", - заявила Захарова.