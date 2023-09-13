Захарова прокомментировала учения НАТО в Балтийском море

Учения НАТО в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 13 сентября.

«Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния», — сказала Захарова.

Она добавила, что учения еще раз подтверждают, что НАТО являются «агрессивной военной организацией». По словам Захаровой, Североатлантический альянс постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, многомиллиардные закупки, а также «неразбериху на Банковой и странные взаимоотношения с Западом».