Президент России Владимир Путин и прибывший с официальным визитом лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Главные заявления лидеров двух стран, сделанные в ходе встречи, в материале «Рамблера».

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что лидеры двух стран проведут встречу «один на один», также состоится официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына. Главы государств намерены обсудить вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и на международной арене.

Церемония встречи двух лидеров состоялась сегодня у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрели космодром и начали переговоры.

В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран. В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с Путиным в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов, напоминает ТАСС.

Ким Чен Ын назвал отношения с Россией главным приоритетом страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и назвал развитие отношений с Москвой главным приоритетом для Пхеньяна.

«Сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», - отметил он, выразив уверенность в том, что переговоры помогут «поднять их на новый уровень».

Глава Северной Кореи также подчеркнул, что Пхеньян «всегда поддерживал и поддерживает все решения президента Путина, а также решения правительства России».

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе

В свою очередь президент России отметил, что встреча происходит в значимые для КНДР даты, пишет РИА Новости.

«Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава России также обратил внимание на то, что «именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику».

Президент России на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить ряд тем, в том числе и ситуацию в регионе.

«Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе», - заявил российский лидер.

Открытая для прессы часть беседы глав государств на космодроме Восточный продлилась около девяти минут. Речь Путина заняла около 3,5 минуты с учетом последовательного перевода (когда переводчик выступает после каждых нескольких реплик), речь Ким Чен Ына - около 5,5 минуты также с учетом перевода, отмечает ТАСС.