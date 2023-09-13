Лавров предрек провал попыткам Запада протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН

Отказ Запада заниматься урегулированием на Корейском полуострове перечеркивает попытки протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам министра, Запад переносит на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил. Он напомнил о разговорах, чтобы ядерное оружие разместить на юге Корейского полуострова, в Южной Корее и Японии.

" Отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюцию о санкциях", - указал глава дипведомства.