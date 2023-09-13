Россия проведет демарш Британии из-за данных о подготовке украинских ДРГ
Россия проведет демарш Великобритании в связи с подготовкой английскими инструкторами украинских диверсионных групп, которые планировали совершить атаки на российские объекты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Да, безусловно, будет, как мы это и делали до этого, непрерывно, и доводили до Лондона как по отрытым каналам, делая это достоянием гласности, так и по дипломатическим каналам, недопустимость участия в подобной деятельности», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что в этот раз до Лондона доведут не просто доводы, а «абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал, что диверсанты с Украины, которые собирались подорвать ЛЭП и попали в плен, рассказали, что их готовили инструкторы из Великобритании. Глава государства выразил сомнение, что власти Лондона осознают, чем занимаются их спецслужбы на Украине и к чему может привести их деятельность.