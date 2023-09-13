Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий.

Дипломат подчеркнула, что он замалчивает проблемы применения данного тяжелого металла.

«Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает», - подчеркнула Захарова.

Она назвала замалчивание этой проблемы недопустимым. По словам дипломата, обедненный уран - «уже тяжелый металл». Он чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности, добавила Захарова.

Ранее Гросси указал на отсутствие существенных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые американская сторона решила поставлять Киеву. Он обратил внимание, что снаряды с обедненным ураном уже применяли во время войны в Персидском заливе.