В МИД РФ заявили, что Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий.
Дипломат подчеркнула, что он замалчивает проблемы применения данного тяжелого металла.
«Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает», - подчеркнула Захарова.
Она назвала замалчивание этой проблемы недопустимым. По словам дипломата, обедненный уран - «уже тяжелый металл». Он чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности, добавила Захарова.
Ранее Гросси указал на отсутствие существенных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые американская сторона решила поставлять Киеву. Он обратил внимание, что снаряды с обедненным ураном уже применяли во время войны в Персидском заливе.
О планах Пентагона направить Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи стало известно 6 сентября. Речь идет, в частности, о 120-миллиметровых снарядах для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.