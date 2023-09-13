Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД рассказали, что во время недели высокого уровня ООН Лавров планирует совершить 20 двусторонних встреч, в том числе с генсеком организации.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября. Неделя высокого уровня продлится с 19 по 25 сентября.