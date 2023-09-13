Путин напомнил Ким Чен Ыну об общей истории

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном напомнил, что Советский Союз первым признал КНДР как независимое государство, сообщает ТАСС.

"Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство - Корейскую Народно-Демократическую Республику", - заявил Путин.

Российский президент добавил, что встреча с северокорейским лидером проходит "в особое время", упомянув 75-летие образования КНДР, а также не менее важный юбилей - победу КНДР в Корейской войне. Путин отметил также советскую помощь в этом вооруженном конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике.