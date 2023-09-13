Стала известна дата встречи глав МИД ШОС

«На полях Генассамблеи, я хотела бы сказать, 20–21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств — членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии, так называемого СВМДА», — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что идея властей Белоруссии организовать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС в данный момент находится на стадии проработки.

До этого министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен усиливать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, Пекин также планирует углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией.