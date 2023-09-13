Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

Переговоры проходят на космодроме Восточный. Путин и Ким проводят встречу с участием членов делегаций, «а при необходимости продолжат общение тет-а-тет».

Российский президент заявил, что в планах «поговорить по всем вопросам не спеша».

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Песков сообщал, что лидеры двух стран проведут встречу «один на один», также состоится официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.

Главы государств обсудят вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела.

Песков подчеркивал, что Россия и Северная Корея - соседи, поэтому они «реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».

Также Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.