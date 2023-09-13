Путин и Ким Чен Ын начали переговоры
В среду, 13 сентября, начались переговоры президента РФ Владимира Путина с прибывшим в Россию лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры проходят на космодроме Восточный. Путин и Ким проводят встречу с участием членов делегаций, «а при необходимости продолжат общение тет-а-тет».
Российский президент заявил, что в планах «поговорить по всем вопросам не спеша».
Со стороны РФ в переговорах участвуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Песков сообщал, что лидеры двух стран проведут встречу «один на один», также состоится официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.
Главы государств обсудят вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела.
Песков подчеркивал, что Россия и Северная Корея - соседи, поэтому они «реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».
Также Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.
В Совете национальной безопасности США ранее заявили, что Ким Чен Ын ожидает «переговоров на высшем уровне» с Россией по поводу поставок оружия. США призвали Северную Корею прекратить переговоры с Москвой и «соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства».