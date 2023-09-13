Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

По его словам, беседа продлилась более часа, сейчас начались переговоры тет-а-тет.

Ранее президент России и председатель КНДР начали переговоры на космодроме Восточный. В переговорах политиков также участвуют члены делегаций двух стран. Путин заявил, что планирует обсудить с северокорейским лидером все вопросы не спеша.