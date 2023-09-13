Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома «Восточный»

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения космодрома «Восточный» вместе с президентом России Владимиром Путиным оставил краткую запись в книге почетных гостей. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран посетили монтажно-испытательный корпус, одно из технических помещений которых модернизировано для сборки ракеты-носителя «Ангара». Они также выслушали пояснения о технических характеристиках ракет-носителей «Союз-2» и семейства «Ангара».

Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали рассказ. Северокорейский лидер задавал много вопросов. Особенно его интересовали характеристики ракетного топлива, куда падают ступени, а также принципы ее движения.

Первых лиц двух государств сопровождали вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и глава «ЦЭНКИ» Николай Нестечук. Они пообещали показать Ким Чен Ыну строящийся стартовый стол для ракет «Ангара».