США и Евросоюз проиграли торговую войну против России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем - разделить российскую территорию.
Об этой стратегии не раз заявляли американские и европейские политики. Но они просчитались: развернутая торговая война против России Западом проиграна.
Володин обратил внимание, что политика США и Евросоюза по сдерживанию России стартовала с опозданием, когда страна уже "стала развиваться".
"В бессильной злобе из-за утраченного лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций", - отметил он.
Спикер Госдумы подчеркнул, что борьба американских и европейских властей против РФ ударила по ним самим.
9 сентября в Госдуме рассказали, что предпочли в ЕС вместо сотрудничества с РФ. По словам Володина, перспективы для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у Запада были, но политики решили отдать предпочтение санкциям, ударившим по экономике бумерангом.