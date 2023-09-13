США и Евросоюз проиграли торговую войну против России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем - разделить российскую территорию.

Об этой стратегии не раз заявляли американские и европейские политики. Но они просчитались: развернутая торговая война против России Западом проиграна.

Володин обратил внимание, что политика США и Евросоюза по сдерживанию России стартовала с опозданием, когда страна уже "стала развиваться".

"В бессильной злобе из-за утраченного лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций", - отметил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что борьба американских и европейских властей против РФ ударила по ним самим.