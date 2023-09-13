Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме Восточный

Встреча прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром, после чего проведут переговоры.

Северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожную станцию «Восточного», на пути возле монтажно-испытательного корпуса. К вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа, которые держали флаги двух стран. Встретили Ким Чен Ын глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола Министерства иностранных дел России Игорь Богдашев.