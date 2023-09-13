Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме Восточный
Российский лидер Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын смогли недолго побеседовать на космодроме «Восточный» в Амурской области, сообщает РИА Новости.
Встреча прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром, после чего проведут переговоры.
Северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожную станцию «Восточного», на пути возле монтажно-испытательного корпуса. К вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа, которые держали флаги двух стран. Встретили Ким Чен Ын глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола Министерства иностранных дел России Игорь Богдашев.
Ким Чен Ын приехал в страну по приглашению Путина. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах будет поднят вопрос сотрудничества Москвы и Пхеньяна, в том числе — торгово-экономические связи и культурные обмены. В последний раз глава КНДР был в России в 2019 года.