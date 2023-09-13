В МИД России опровергли слухи о подготовке госпереворота в Армении

"Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс", - заявила Захарова.