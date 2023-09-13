Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру

«То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского — там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", — они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила», — отметила Захарова.