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Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский будет придумывать различные «казуистические фразы», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
© ТАСС

По ее слова, это ему необходимо с тем, чтобы создать видимость стремления к миру с Москвой на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении. Так дипломат ответила на вопрос, какова вероятность того, что Киев отменит указ президента, запрещающий переговоры с Россией.

«То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского — там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", — они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила», — отметила Захарова.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что если американские власти считают, что Украина готова к переговорам, пусть отменят указ Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.

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