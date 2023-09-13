Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Украинский лидер Владимир Зеленский будет придумывать различные «казуистические фразы», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.
По ее слова, это ему необходимо с тем, чтобы создать видимость стремления к миру с Москвой на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении. Так дипломат ответила на вопрос, какова вероятность того, что Киев отменит указ президента, запрещающий переговоры с Россией.
«То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского — там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", — они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила», — отметила Захарова.
Ранее глава России Владимир Путин заявил, что если американские власти считают, что Украина готова к переговорам, пусть отменят указ Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.