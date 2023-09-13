Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына

Российский лидер Владимир Путин лично направил политиков встречать главу Северной Кореи Ким Чен Ына на станции Хасан, передав через них привет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Лидер КНДР прибыл в приграничный Хасан 12 сентября в 6 часов утра. Там его встретили глава Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Минприроды РФ Александр Козлов. Прошла церемония приветствия с почетным караулом российских войск и военным оркестром. При этом железнодорожная станция была украшена российскими и северокорейскими флагами. Прозвучали гимны обеих стран.

Ким Чен Ын обменялся приветствиями с Козловым, Кожемяко и другими чиновниками, которые передали привет от Путина и приветствовали его как «самого близкого друга российского народа». Глава Северной Кореи послал «наилучшие пожелания» президенту РФ, правительству, армии и народу РФ. Он также провел с чиновниками «теплую беседу».

Ким Чен Ын заявил, что выбор России в качестве первого места для посещения после эпидемии COVID-19 демонстрирует стратегическую важность отношений с Москвой. Это проявление позиции партии и правительства КНДР, которые уделяют большое внимание стратегической значимости корейско-российских отношений.