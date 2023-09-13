Посол Антонов рассказал, зачем Россия помогает Африке

Москва намерена оказать реальное содействие странам Африки в превращении государств континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Он напомнил о значительных успехах, которых удалось достичь по результатам форума Россия – Африка на высшем уровне. Дипломат упомянул о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. Отмечается, что пленарные заседания с участием российского лидера Владимира Путина чередовались многочисленными двухсторонними встречами, а предложения президента «были конкретными и выверенными».

По словам Антонова Москва предложила на саммите реальную помощь странам Африки в сфере продовольственной безопасности, в том числе — поставки удобрений, а также в энергетике и торговле. Россия, по словам посла, нацелена развивать партнерство в таких сферах, как образование, культура и СМИ.