В МИД России высказались о материале Госдепа США об украинских детях

Материал Госдепа США «Кремлевская война против украинских детей» является откровенной ложью, об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет ТАСС.

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Как уточнили в МИД РФ, опубликованную американскими дипломатами историю можно охарактеризовать «как банальную и довольно безыскусную западную пропагандистскую брошюру».

«В ней с помощью откровенной лжи, ссылок на предыдущие уже развенчанные и разобранные фейки, манипуляции с цитатами пытаются вызвать у аудитории прежде всего эмоциональную реакцию», — высказались в российском МИД.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, этот фейк уже давно кочует из одного западного СМИ в другое. В МИД уточнили, что Россия не имеет программы усыновления детей из зон специальной военной операции (СВО), информация о тысячах усыновленных детей недостоверна.