Захарова назвала элементом пропаганды вопрос Гросси о снарядах с ураном

«Это элемент их пропаганды, взять человека с позицией, очень высокой, человека, который особенно стал сейчас известен и цитируем из-за ситуации вокруг ядерных объектов, атомных электростанций. И закинуть ему вопрос вне рамок его прямой ответственности. И дальше раскручивать это через мейнстрим в качестве вот такой оправдывающей Запад информации», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.