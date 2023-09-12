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В МИД высказались о поставках сельхозпродукции

Россия будет гарантом поставок сельхозпродукции, подтвердили в МИД во время саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

В МИД высказались о поставках сельхозпродукции
© Chantal Garnier / Unsplash

«Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, особенно по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН», — сказали в ведомстве.

Россия планирует активно опираться на возможности флагманской внешнеполитической инициативы президента Владимира Путина — Большого евразийского партнерства, добавили в МИД.

Ранее в ведомстве назвали условие для возвращения к зерновой сделке. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо снять препоны с экспорта.

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