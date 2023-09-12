В МИД высказались о поставках сельхозпродукции

Россия будет гарантом поставок сельхозпродукции, подтвердили в МИД во время саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

«Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, особенно по линии ЕАЭС , БРИКС , ШОС , АСЕАН», — сказали в ведомстве.

Ранее в ведомстве назвали условие для возвращения к зерновой сделке. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо снять препоны с экспорта.