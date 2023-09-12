В МИД высказались о поставках сельхозпродукции
Россия будет гарантом поставок сельхозпродукции, подтвердили в МИД во время саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.
Россия планирует активно опираться на возможности флагманской внешнеполитической инициативы президента Владимира Путина — Большого евразийского партнерства, добавили в МИД.
Ранее в ведомстве назвали условие для возвращения к зерновой сделке. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо снять препоны с экспорта.
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