В Госдуме захотели отправлять на обязательные работы «серийных доносчиков»

В Госдуме подготовят законопроект об обязательных работах для «серийных доносчиков». Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в своем Telegram-канале.

По его мнению, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Общественница, отметил он, в борьбе с блогером Даней Милохиным отпугнула от возвращения тысячи россиян, среди которых «айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране».

В связи с этим, добавил политик, парламент ускорил разработку законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков.

«Назовем его "закон Мизулиной". Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — добавил вице-спикер.

8 сентября стало известно о том, что Милохин вернулся в Россию. В соцсетях блогер разместил несколько снимков, сделанных в Москве. Позже Мизулина рекомендовала руководство Минобороны призвать Милохина в армию. С похожим призывом выступил телеведущий Владимир Соловьев.