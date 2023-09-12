Захарова: РФ рассчитывает на скорое разблокирование Лачинского коридора

Россия рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован Лачинский коридор.Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как написала дипломат на своей странице в соцсетях 12 сентября, Россия предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

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Согласно инициативе, выдвинутой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов. С учетом существенного расхождения позиций, а также высокого уровня взаимного недоверия эта работа продвигалась непросто, подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что в качестве первого шага во вторник в регион поставили партию гуманитарной помощи по линии общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Нуждающимся в помощи жителям Нагорного Карабаха было передано около 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей, отметила дипломат.

«Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе», — констатировала Захарова.

Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена, добавила представитель российского дипведомства. Это создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений, заключила Захарова.

Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании целостности. В Ереване заявили о готовности к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров. Глава Азербайджана, со своей стороны, отметил, что в настоящее время есть возможность выйти на заключение мирного соглашения между государствами, подчеркнув, что не имеет территориальных претензий к Армении.