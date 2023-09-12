В МИД РФ рассказали об отношениях России и КНДР

«Мы видим то, что устраивают западники уже на протяжении многих лет вокруг ситуации на Корейском полуострове. По большому счету, мы были одними из немногих, кто на протяжении всех этих лет раскрывал этимологию кризиса в этом регионе, называя вещи своими именами», — отметила Захарова.