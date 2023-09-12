Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Россией и Украиной, он считает его странным, передает ТАСС.

«Я читал это заявление. Странное действительно», — сказал Лавров.

Он напомнил, что примерно год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, если те люди, «кто направляет» руководство Украины, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, как считает глава МИД РФ, первым шагом они должны отменить «этот декрет, который, повторю еще раз, переговоры запрещает».