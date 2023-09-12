В МИД России предупредили Киев о последствиях затягивания переговоров с Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев будет продолжать затягивать переговоры с Москвой, тем труднее в дальнейшем станет договариваться. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия-1».
«Президент [России Владимир] Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров, но те, кто уходят от переговоров [на Украине], должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться», — подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, такая позиция Москвы является официальной.
Также Лавров считает, что первым шагом для проведения переговоров между Москвой и Киевом могла бы стать отмена указа президента Зеленского о запрете диалога с российской стороной.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. По его словам, российско-украинский конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров.