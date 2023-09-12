Власти Украины нуждаются в продолжении войны - иначе им придется отвечать за состояние страны перед народом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится - это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую. А показать-то нечего", - считает Путин.



"Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там "потоком" пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?" - задался вопросом президент.

Он обратил внимание, что, когда образ будущего страны - как у декларируемого властями Украины - "в том, чтобы они были членами каких-то организаций - НАТО там, Евросоюза", - это свидетельствует, что руководители "за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то - в сфере обороны, <...> экономики".

"Наше будущее зависит от нас", - подчеркнул Путин отличие российского образа будущего от украинского.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении составляют более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Потери ВСУ при контрнаступлении 71 тысяча человек», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит насильственный характер, передает РИА Новости.

«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Киев бросает украинских бойцов в бой так, будто это не их люди. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления уже потеряли 71,5 тысячи человек.

Президент России назвал невозможным прекращение боевых действий на Украине, поскольку украинская армия продолжает контрнаступление.

«Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты», — заявил он.

Возможная передача странами Запада истребителей F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта, заявил президент России Владимир Путин. В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что на сам ход боевых действий эти истребители не повлияют и не дадут Вооруженным силам Украины какого-либо преимущества. То же самое касается и поставок кассетных боеприпасов, отметил российский лидер.

Поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, не влияют на ситуацию, это затягивает конфликт, — заявил он.

США давят на Украину в вопросе контрнаступления для того, чтобы показать результат к президентским выборам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что в США в ноябре начинается предвыборная кампания президентских выборов. К этому времени администрация Джо Байдена должна показать хоть какой-то результат украинского контрнаступления.

По словам Путина, американцы «толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко». Он добавил, что украинскому руководству также не жалко свое население, которое они «бросают в топку», только затягивая конфликт.

Президент России Владимир Путин считает, что первым шагом в направлении мирных переговоров по украинскому конфликту должна стать отмена Киевом запрета на их проведение. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам.

"Что касается переговорного процесса, если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - сказал Путин.

Он напомнил, что президент Украины "запретил сам себе вести переговоры и всем остальным".

"Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот, декрет, как он у них называется, пусть отменят. Для начала как первый шаг", - заключил Путин.

Обезвреженные украинские диверсанты рассказали, что готовили атаку на атомный объект в России и прошли подготовку у британских инструкторов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, ДРГ из Украины должна была подорвать ЛЭП и это не первая такая попытка. На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Великобритании, отметил президент.

Путин выразил сомнения, что руководство Британии понимает ответственность за подготовку диверсантов.

"Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?" - сказал Путин.

Те, кто "не чувствуют краев", могут довести до "серьезных последствий", заключил он.

Ранее на Украине признали, что батальон "Шаман", считающийся спецподразделением главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, причастен к диверсионным акциям на территории России.

Главное управление разведки Минобороны Украины стоит за целым рядом терактов на территории России. Так, глава ведомства Кирилл Буданов отмечал, что именно ГУР ответственно за покушения на известных россиян.

Сам Буданов заочно арестован в России, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества).

Россия и Китай не создают военных союзов и дружат не против кого-то, а в интересах своих народов. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас [с Китаем] действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций. Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. Прислушиваться и слышать, реагировать. На правительственном уровне, на уровне глав государств, министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Мы же не создаем военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о новой мобилизации в России. Его слова передает издание "Ведомости".

Путин рассказал, что в российские войска призвали 300 тыс. человек. При этом в последние 6-7 месяцев контракты на службу в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях подписали контракты 270 тыс. человек. По его словам, российские граждане идут на это добровольно, осознавая, что могут уйти из жизни ради защиты интересов страны. Он также добавил, что военнослужащие ВС РФ "знают, что им есть, кого защищать".

Ранее в Telegram-каналах активно распространяли фиктивный приказ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу о новой волне мобилизации, которая якобы должна начаться 11 сентября 2023 года. Согласно "документу", планировалось привлечь на службу 200 тысяч человек. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал его фейком.