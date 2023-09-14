Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

Ранее Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги выборов губернатора региона, которые проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. С результатом 83,68% победу одержал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года в городе Красноярске. Кандидат экономических наук. С 1991 по 2000 год занимался предпринимательством. В 2000 году работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства. С 2000 по 2012 год - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия". С 6 марта 2002 года по 7 декабря 2003 года - член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея. В 2003-2012 годы - депутат Государственной думы IV, V, VI созывов.