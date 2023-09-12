Лавров заявил о необходимости консолидации сил для противодействия переписыванию истории

"В этих условиях (героизации нацизма - прим. ТАСС) как никогда востребована консолидация всех здравомыслящих сил для противодействия переписыванию истории и распространению идеологии нетерпимости. Уверен, заметный вклад в эту работу внесет и ваш форум", - отмечается в приветствии Лаврова.

Глава МИД РФ указал, что "мир вновь столкнулся с последствиями невыученных уроков прошлого". "В отдельных государствах на протяжении десятилетий происходит героизация пособников нацистов, фактически узаконена сегрегация населения по культурному и языковому признакам, - констатировал он. - Ведется подлая война с советским мемориальным наследием, оскверняются могилы воинов-освободителей".

"В целом культивируется ненависть ко всему, что связано с нашей страной, - обратил внимание Лавров. - Апогеем стала развязанная коллективным Западом гибридная война против России на фоне специальной военной операции по защите жителей Донбасса от украинских неонацистов".

Антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проходит 12-13 сентября в Москве. Мероприятие проводилось с 1995 года Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства РФ и было посвящено юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с 2020 года - тогда форум был посвящен 75-летию Великой Победы - соорганизаторами также стали "Сильная Россия" и "Офицеры России".