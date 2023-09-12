В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС

Нельзя исключить изъятие личных вещей российских граждан, путешествующих по странам Европейского союза (ЕС). Так отреагировало постпредство России на новые меры ЕС, передает РИА Новости.

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«Разъяснения Еврокомиссии не имеют обязательной юридической силы. В то же время, …безусловно, рассматриваются в ЕС как "авторитетное" толкование санкционных нормативных актов», — заявили в постпредстве.

Именно Брюссель отвечает за унифицированное применение законодательства ЕС, а также осуществляет общий контроль за деятельностью столиц объединения в данной сфере, сообщили в постпредстве. Кроме того, последние же всегда могут сослаться на разъяснения брюссельских бюрократов.

Также отмечается, что Евросоюз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным.