В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС
Нельзя исключить изъятие личных вещей российских граждан, путешествующих по странам Европейского союза (ЕС). Так отреагировало постпредство России на новые меры ЕС, передает РИА Новости.
«Разъяснения Еврокомиссии не имеют обязательной юридической силы. В то же время, …безусловно, рассматриваются в ЕС как "авторитетное" толкование санкционных нормативных актов», — заявили в постпредстве.
Именно Брюссель отвечает за унифицированное применение законодательства ЕС, а также осуществляет общий контроль за деятельностью столиц объединения в данной сфере, сообщили в постпредстве. Кроме того, последние же всегда могут сослаться на разъяснения брюссельских бюрократов.
Также отмечается, что Евросоюз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным.
Ранее на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Теперь россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз других личных вещей.