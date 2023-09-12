Песков заявил, что зерновая сделка на "стопе"
В Кремле заявили, что никаких подвижек по зерновой сделке нет.
"На стопе", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам "на полях" ВЭФ.
Отметим, что и в Кремле, и сам президент России неоднократно заявляли, что зерновая сделка может быть реанимирована сразу же, как только будут выполнены условия, касающиеся российской стороны, но не раньше.
Сейчас на повестке дня план по переработке одного миллиона тонн зерновых на территории Турции с участием Катара.