Песков сообщил, когда планируются контакты глав МИД РФ и КНДР

Заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР планируется провести в ближайшее время, а в октябре состоятся контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына .

"В самое ближайшее время будем выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. И также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел", - сказал представитель Кремля.