Путин назвал насильственной мобилизацию на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит насильственный характер, передает РИА Новости
«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — сказал российский лидер.
Путин также заявил, что Киев бросает украинских бойцов в бой так, будто это не их люди. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления уже потеряли 71,5 тысячи человек.
Президент России назвал невозможным прекращение боевых действий на Украине, поскольку украинская армия продолжает контрнаступление.
«Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты», — заявил он.
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