Путин одной фразой объяснил ситуацию в отношениях с Арменией
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблем в отношениях между Москвой и Ереваном. По его словам, личные контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном также сохраняются. В то же время он указал на самостоятельное решение армянских властей признать Карабах частью Азербайджана.
Если Армения признала, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана, все, о чем речь? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения, — сказал Путин.
Он также напомнил, что Москва предлагала Еревану договориться с Баку. На протяжении многих лет предлагались разные варианты сделки, но в итоге все они были отвергнуты армянским руководством, подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что Москва готова выполнять свои обязательства перед Ереваном по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом решения Армении признать территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года. Как подчеркнул спикер Кремля, из-за такого шага «изменились обстоятельства», и этот факт «тоже нужно учитывать». Песков также заверил, что нет основания опасаться ухудшения отношений между Россией и Арменией, так как в основе этого партнерства лежат национальные интересы двух стран.