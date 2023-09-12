Путин одной фразой объяснил ситуацию в отношениях с Арменией

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблем в отношениях между Москвой и Ереваном. По его словам, личные контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном также сохраняются. В то же время он указал на самостоятельное решение армянских властей признать Карабах частью Азербайджана.

Если Армения признала, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана, все, о чем речь? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения, — сказал Путин.

Он также напомнил, что Москва предлагала Еревану договориться с Баку. На протяжении многих лет предлагались разные варианты сделки, но в итоге все они были отвергнуты армянским руководством, подчеркнул Путин.