Путин назвал последствия от поставки истребителей F-16 Украине

Возможная передача странами Запада истребителей F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта, заявил президент России Владимир Путин. В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что на сам ход боевых действий эти истребители не повлияют и не дадут Вооруженным силам Украины какого-либо преимущества. То же самое касается и поставок кассетных боеприпасов, отметил российский лидер.

Поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, не влияют на ситуацию, это затягивает конфликт, — заявил он.

Владимир Путин ранее также озвучил число потерь Вооруженных сил Украины в ходе летнего контрнаступления. По его словам, Украина потеряла 71 тысячу военнослужащих. Кроме того, российские солдаты уничтожили 543 танка и 18 тысяч бронемашин противника. Киев так и не сумел достичь заявленных целей наступления, подытожил президент.