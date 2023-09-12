Путин рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины. При этом, как указал глава государства во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), есть потери в 71,5 тыс. человек, передают «Известия».

«Потери (украинской армии. — прим. ред.) большие — 543 танка уже. По бронемашинам разных классов — почти 18 тыс. Поэтому создается впечатление, что их западные кураторы толкают по-максимуму отгрызть - извините за моветон - то, что они смогут», — подчеркнул Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла много людей в ходе контрнаступления, и счастливого конца не будет.

По его словам, «это не фильм на полтора часа, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда».