Путин рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины. При этом, как указал глава государства во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), есть потери в 71,5 тыс. человек, передают «Известия».
«Потери (украинской армии. — прим. ред.) большие — 543 танка уже. По бронемашинам разных классов — почти 18 тыс. Поэтому создается впечатление, что их западные кураторы толкают по-максимуму отгрызть - извините за моветон - то, что они смогут», — подчеркнул Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла много людей в ходе контрнаступления, и счастливого конца не будет.
По его словам, «это не фильм на полтора часа, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда».
Украинская сторона ведет контрнаступление с начала лета. Лидер страны указывал на то, что оно идет «очень сложно» и ВСУ встречает серьезное сопротивление.