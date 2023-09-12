Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов и не дружат против кого-то

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай не создают военных союзов и дружат не против кого-то, а в интересах своих народов. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас [с Китаем] действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций. Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. Прислушиваться и слышать, реагировать. На правительственном уровне, на уровне глав государств, министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Мы же не создаем военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше", - сказал Путин.